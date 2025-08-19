أطلق تطبيق واتساب تحذيراً عاجلاً لمستخدميه بشأن خاصية «مراجعة السلامة» التي أضيفت أخيراً إلى المنصة، وتهدف إلى كشف الدعوات المشبوهة للانضمام إلى مجموعات مجهولة. وبحسب ما أورده الموقع، فإن ظهور هذه العلامة يجب أن يُعد مؤشراً خطيراً يستوجب مغادرة المجموعة فوراً، إذ يستغل القراصنة هذه الطريقة لنشر روابط خبيثة تستهدف سرقة البيانات الشخصية. وأكدت الشركة، أن الميزة الجديدة تمثل جزءاً من جهودها المستمرة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني المتنامي حول العالم. واعتبر خبراء التقنية أن الخاصية الجديدة تُعد نقلة مهمة في حماية المستخدمين، مطالبين بضرورة تفعيلها والامتناع عن الاستجابة لأي دعوات مجهولة. كما دعوا إلى رفع الوعي الرقمي وتوخي الحذر عند التعامل مع الروابط، مؤكدين أن التهديدات الإلكترونية باتت أكثر تعقيداً وتستهدف فئات متعددة من المستخدمين، ما يتطلب يقظة دائمة. ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه الهجمات الإلكترونية عبر التطبيقات الاجتماعية.