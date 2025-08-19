تشافى رجل سويدي يبلغ من العمر 42 عامًا من مرض السكري من النوع الأول بعد إجراء عملية زراعة خلايا جزرية مبتكرة، وفقًا لما كشفه الخبراء لصحيفة «ديلي ميل».

وكان الرجل تم تشخيصه بالمرض في سن الخامسة، مما جعل جسمه غير قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم، والآن بعد العملية، لم يعد بحاجة إلى حقن الأنسولين اليومية ويمكنه تناول السكر دون قلق، حسبما نشر الأطباء في مجلة طبية هذا الشهر.

وبحسب «ديلي ميل» خضع الرجل العام الماضي لعملية زراعة خلايا جزرية، إذ تم حقن خلايا تنتج الأنسولين في عضلة ذراعه لدعم البنكرياس في إنتاج الأنسولين بشكل طبيعي.

وخلال ثلاثة أشهر، بدأ جسمه في إنتاج الأنسولين استجابةً لارتفاع مستويات السكر بعد الوجبات. وكانت هذه العملية فريدة من نوعها، إذ تم تعديل الخلايا المزروعة وراثيًا باستخدام تقنية CRISPR لمنع الجسم من رفضها، مما أتاح له تجنب تناول الأدوية المثبطة للمناعة التي تعرض المريض للإصابة بالعدوى.

وتمت زراعة الخلايا الجزرية من متبرع حي، وهي عملية تُكلف نحو 100 ألف دولار، وعادةً يحتاج المرضى إلى أدوية مثبطة للمناعة لمنع الجسم من مهاجمة الخلايا المزروعة، لكن التعديل الجيني في هذه الحالة جعل ذلك غير ضروري.

وواجه الرجل مضاعفات بسيطة مثل التهاب الأوردة، وقرحة مُصابة في إصبعه، والتعرق الزائد وتنميل الذراع، لكنها جميعًا اختفت لاحقًا.

ويُعد هذا الرجل واحدًا من قلة من المرضى الذين تم شفاؤهم من السكري من النوع الأول بفضل زراعة الخلايا الجزرية.

وفي حالة مشابهة، تماثلت مارلينا غوديل، وهي أم من إلينوي تبلغ 30 عامًا، للشفاء بعد إجراء مماثل ضمن تجربة سريرية في جامعة شيكاغو.