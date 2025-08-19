تتصاعد منذ بداية أغسطس الجاري حملة لإلغاء متابعة عدد من مشاهير صانعي المحتوى العرب على منصة تيك توك، تحت وسوم عدة أبرزها «شلة دبي»، في إشارة إلى مشاهير يقيمون في دبي أو يستخدمونها مقرًّا لأنشطتهم الرقمية.

وتتعدد أسباب دعوات المقاطعة، من بينها اتهامات استغلال المتابعين لجني الأرباح والشهرة، الترويج لمنتجات مقاطعة، تجاهل أحداث مهمة، ونشر أنماط حياة لا تتناسب مع القيم المجتمعية العربية، وهي أسباب يصفها الداعون بأنها تهدف إلى حماية الأجيال القادمة.

ورغم ذلك، يرى بعض المشاهير أن الغيرة والحسد وراء هذه الحملة، خصوصا بسبب نمط حياتهم الفاره، مؤكدين أنهم مجرد أشخاص يستمتعون بالشهرة والنجاح.

وفي مقطع فيديو نشرته صانعة المحتوى آية سيزكين، طرحت سؤالاً لجمهورها حول السبب الحقيقي وراء مقاطعة هؤلاء المشاهير: هل هو مجرد حسد وتمني زوال النعمة، أم وعي حقيقي بتأثير المحتوى على حياة الناس وعقول الأطفال؟

ويشير الخبر إلى أن قياس تأثير الحملة على أعداد المتابعين صعب، خصوصا أن كثيرًا من هؤلاء المشاهير يتجاوز عدد متابعيهم الملايين، وبعضهم أصبح له تأثير أكبر من بعض الفنانين والسياسيين ورجال الأعمال العرب.