لطالما ارتبطت فكرة «الحياة البسيطة» بالراحة النفسية والرضا، لكن دراسة حديثة من جامعة أوتاغو تكشف جانباً آخر أكثر تأثيراً: العطاء هو سر السعادة الحقيقية.

في استطلاع شمل أكثر من 1600 شخص، تبيّن أن أكثر من شعروا بالرفاهية لم يكونوا أولئك الذين قلّصوا ممتلكاتهم أو التزموا بالاقتصاد الصارم، بل الذين شاركوا الآخرين بوقتهم ومهاراتهم ومواردهم.

الدراسة، التي نشرت نتائجها عبر موقع StudyFinds، أوضحت أن «الإحسان» (سواء بتقديم طبق من الحساء لجار، أو مساعدة صديق في إصلاح أداة، أو المساهمة في نشاط مجتمعي) يرتبط مباشرة بمستويات أعلى من الرضا النفسي، خصوصاً لدى النساء.

وقال الدكتور رونالد فيشر الذي شارك في إعداد البحث: «إن الجزء المتعلق بالعطاء هو الذي يحدث الفارق الأكبر في رفاهية الناس».

وأظهرت النتائج أيضاً أن المشاركة في أنشطة مجتمعية مثل حدائق الأحياء أو مكتبات الإعارة أو أسواق المزارعين تمنح شعوراً بالانتماء والراحة، يفوق بكثير أثر ترتيب خزائن الملابس أو تقليص الاستهلاك الشخصي.

ورغم أن الدراسة لم تثبت علاقة سببية مباشرة، فإنها تؤكد أن السعادة لا تتحقق بالانعزال أو التقشف، بل بفتح الأبواب أمام الآخرين. فالبساطة الحقيقية قد لا تعني امتلاك القليل بقدر ما تعني إضافة مزيد من الكراسي حول الطاولة.