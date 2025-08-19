في قصة غريبة تعكس هوس بعض الرجال بقضية الطول، أنفق رجل يُدعى فرانك مبلغ 32 ألف دولار على عملية جراحية في تركيا لتطويل ساقيه عبر كسر عظام الفخذين وزرع قضبان معدنية تتحكم تدريجيًا في زيادة الطول.

الرجل التركي الذي يبلغ طوله 170 سنتيمترًا، قال إنه عانى طويلًا من تعليقات المجتمع السلبية حول قصر القامة، ما دفعه إلى اتخاذ قرار صعب بخوض عملية مؤلمة وطويلة. العملية التي تُجرى في عيادة تحمل اسم لافت هو «أريد أن أكون أطول»، تعتمد على إحداث كسور بالعظام ثم إطالتها تدريجيًا بمعدل مليمترات يوميًا، حتى يتم تكوين عظم جديد يملأ الفراغ.

ورغم توصية الأطباء بألا يتجاوز التمديد 8.5 سنتيمتر، أصر فرانك على محاولة الوصول إلى 9 سنتيمترات كاملة. وكان يضطر إلى لفّ براغي معدنية خمس مرات يوميًا، في عملية مؤلمة تترافق مع جلسات علاج طبيعي قاسية، وتناول دائم لمسكنات الألم ومميعات الدم.

لكن المخاطر كانت كبيرة. فقد كاد فرانك أن يفقد حياته بسبب انسداد رئوي ناتج عن جلطة دموية، وهو ما أودى سابقًا بحياة مريض عربي خضع للجراحة نفسها. كما لم تحتمل أوتاره التمدد الكامل، ما اضطره إلى إزالة المثبتات مبكرًا.

ورغم الألم والخطر، حقق فرانك هدفه جزئيًا، إذ ارتفع طوله ببضعة سنتيمترات ليصل إلى نحو 173 سنتيمترا فقط أي أطول قليلًا من المتوسط. لكنه دفع ثمنًا باهظًا: آلام جسدية، وامتداد فترة التعافي لشهور، وإنفاق عشرات الآلاف من الدولارات كان جزء منها مخصصًا لقرض عقاري مؤجل.

وفي ظل الرواج المتزايد لهذه العمليات يُتوقع أن تبلغ قيمتها 8.6 مليار دولار بحلول 2030، إلا أنها تثير جدلًا واسعًا حول الضغوط الاجتماعية المرتبطة بمقاييس الجمال، ومدى استعداد البعض للمخاطرة بحياتهم فقط من أجل بضع سنتيمترات إضافية.