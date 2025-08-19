تشهد مدينة مومباي ارتفاعاً مقلقاً في حالات الأمراض المنقولة عن طريق النواقل والمياه هذا العام، حيث أظهرت بيانات جديدة زيادة ملحوظة في حالات الملاريا، والشيكونغونيا، والتهاب الكبد خلال الفترة من يناير إلى منتصف أغسطس 2025.

ووفقاً لتقرير الأمراض المرتبطة بالموسم المطير الصادر عن مؤسسة بريهانمومباي البلدية (BMC)، ارتفعت حالات الملاريا بنسبة تقارب 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجلت المدينة 4,825 حالة ملاريا من يناير حتى 14 أغسطس، مقارنة بـ4,021 حالة في 2024.

كما سجلت الشيكونغونيا، وهي مرض آخر ينقله البعوض، زيادة واضحة، حيث تم تسجيل 328 حالة هذا العام مقابل 210 حالات في 2024.

وبحسب موقع «only my health» الهندي، شهدت حالات التهاب الكبد، خصوصا من النوعين A وE، المرتبطين عادةً بالمياه الملوثة وسوء الصرف الصحي، ارتفاعاً طفيفاً، حيث تم تسجيل 703 حالات حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ662 حالة في العام الماضي.

وعلى الرغم من الزيادة المقلقة في بعض الأمراض، هناك أخبار سارة، قد انخفضت حالات الدنج، والتسمم الجرثومي (اللبتوسبيروز)، والتهاب المعدة والأمعاء خلال الفترة ذاتها.

ويرجع المسؤولون الصحيون هذا الانخفاض إلى تحسين حملات التوعية العامة، تعزيز جهود الصرف الصحي، والتدخلات المبكرة.

ومع ذلك يحذر الخبراء من أن موسم الرياح الموسمية، الذي يفاقم عادةً انتقال الأمراض المنقولة بالنواقل والمياه، لم ينته بعد.

ومع وجود مياه راكدة في معظم أنحاء المدينة ومشكلات الصرف الصحي في الأحياء المزدحمة، لا يزال خطر انتقال الأمراض قائماً.

ويوصي الخبراء، السكان باتخاذ عدة تدابير للحماية، تشمل:منع تجمع المياه الراكدة داخل المنازل أو حولها، استخدام طارد البعوض وارتداء ملابس تغطي الجسم، تجنب تناول الطعام أو الشراب من مصادر مشكوك فيها، الإبلاغ فور ظهور أعراض مثل الحمى الشديدة، آلام الجسم، القيء، أو اليرقان.