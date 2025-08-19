وافقت شركة قوقل، اليوم (الإثنين)، على دفع غرامة قدرها 55 مليون دولار أسترالي (35.8 مليون دولار أمريكي) في أستراليا، بعد أن وجدت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية (ACCC) أن الشركة أضرت بالمنافسة من خلال دفع مبالغ مالية لأكبر شركتي اتصالات في البلاد، تيلسترا وأوبتوس، لتثبيت تطبيق بحث قوقل مسبقاً على هواتف أندرويد، مع استبعاد محركات البحث المنافسة.

تأتي الغرامة ضمن سلسلة من التحديات التي تواجهها شركة قوقل، التابعة لشركة ألفابت (GOOGL.O)، في أستراليا. ففي الأسبوع الماضي، قضت محكمة ضد قوقل وأبل (AAPL.O) في دعوى قضائية رفعتها شركة إيبك غيمز، متهمةً الشركتين بمنع متاجر التطبيقات المنافسة في أنظمة تشغيلهما.

كما تم إدراج يوتيوب التابع لقوقل الشهر الماضي ضمن حظر أسترالي على منصات التواصل الاجتماعي التي تسمح للمستخدمين دون سن 16 عاماً بالتسجيل، في قرار عكس قراراً سابقاً باستثناء الموقع.

وأفادت هيئة المنافسة الأسترالية أن قوقل أبرمت اتفاقيات مع تيلسترا (TLS.AX) وأوبتوس، المملوكة لشركة سنغافورة للاتصالات (STEL.SI)، بين أواخر 2019 وأوائل 2021، إذ شاركت قوقل هاتين الشركتين في إيرادات الإعلانات الناتجة عن استخدام محرك بحثها على أجهزة أندرويد.

وأقرت قوقل بأن هذه الاتفاقيات كان لها تأثير كبير على المنافسة من محركات البحث الأخرى، وتوقفت عن إبرام مثل هذه الاتفاقيات، كما وافقت على دفع الغرامة.

وقالت جينا-كاس جوتليب، رئيسة هيئة المنافسة: «نتيجة اليوم تخلق إمكانية حصول ملايين الأستراليين على خيارات بحث أوسع في المستقبل، وتمكين مزودي خدمات البحث المنافسين من الظهور بشكل فعّال أمام المستهلكين الأستراليين».

وتقدمت قوقل والهيئة بطلب مشترك إلى المحكمة الفيدرالية لفرض غرامة قدرها 55 مليون دولار أسترالي، مع انتظار قرار المحكمة بشأن مدى ملاءمة العقوبة.

وأشارت الهيئة إلى أن تعاون قوقل ساعد في تجنب نزاع قانوني طويل.

وصرح متحدث باسم قوقل، أن الشركة سعيدة بحل مخاوف الهيئة، التي تتعلق بشروط لم تعد موجودة في اتفاقياتنا التجارية منذ فترة.

وأضاف: «نحن ملتزمون بمنح صانعي أجهزة أندرويد مزيداً من المرونة لتثبيت المتصفحات وتطبيقات البحث مسبقاً، مع الحفاظ على العروض والميزات التي تساعدهم على الابتكار والمنافسة مع أبل وتقليل التكاليف».

وأشار متحدث باسم تيلسترا إلى بيان سابق يؤكد تعاون الشركة وأوبتوس مع الهيئة، والتزامهما بعدم إبرام اتفاقيات مع قوقل لتثبيت محرك بحثها بشكل حصري منذ عام 2024.