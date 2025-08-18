أشعل ظهور النجمة الأمريكية تايلور سويفت برفقة لاعب كرة القدم ترافيس كيلسي، موجة تفاعل قياسية، بعدما تسبّب مقطع قصير لهما في ضغطٍ هائل عطّل منصة يوتيوب مؤقتًا وفق رصد تفاعلات.ووفقًا لما أورده موقع 24 الإماراتي، تجاوز التفاعل في ساعات ما تحققه مناسبات سياسية كبرى، ليتصدر الفيديو محركات البحث ويؤكد النفوذ المتنامي لثقافة المشاهير في تشكيل النقاش العام.ويشير خبراء إعلام رقمي إلى أن الظاهرة تكشف تحوّلًا في أولويات الجمهور نحو المحتوى الترفيهي السريع ذي البصمة العاطفية المباشرة، وأن قدرة المشاهير على تعبئة الاهتمام تفوق أحيانًا تأثير رسائل سياسيين كبار. كما يُظهر المشهد تحوّل المنصات من قنوات بث إلى «مسرح لحظي»، يتغذى على المقاطع القصيرة ويراهن على اقتصاد الانتباه، حيث تصير الثواني القليلة كافية لإعادة ترتيب الترند العالمي.ويرى محللون، أن موجة سويفت - كيلسي ستشجّع العلامات التجارية على إعادة هندسة سردياتها بالفيديو القصير والتعاونات العابرة للميادين، فيما تُحفَّز المنصات على تعزيز سعات الخوادم ومكافحة الانقطاعات في ذُرى الزحام.