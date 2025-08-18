عمّت حالة من الحزن والصدمة في روسيا، عقب وفاة ملكة جمال سابقة إثر اصطدام سيارتها بحيوان أيل ضخم على طريق سريع أثناء قيادة ليلية.

ووفقًا لتفاصيل صحفية، أدى الاصطدام إلى انقلاب المركبة وفقدان السيطرة في ثوانٍ، لتفارق الشابة الحياة رغم وصول فرق الطوارئ سريعًا. وفتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة الملابسات ومسؤوليات الصيانة والتحذير على الطرق التي تشهد عبورًا للحيوانات البرية.



وأعاد الحادث تسليط الضوء على مخاطر القيادة في الممرات الريفية والغابوية، حيث تغيب أحيانًا الحواجز والأسوار الذكية، فيما دعا ناشطون إلى تركيب أنظمة إنذار ضوئية وكاميرات حرارية ورادارات حركية للحيوانات الكبيرة.



ويشير خبراء المرور إلى أن حوادث الاصطدام بالحيوانات من أكثر الحوادث فتكًا بسبب الكتلة العالية والتسارع المفاجئ، وأن إرشادات السلامة تتضمن خفض السرعة ليلًا والابتعاد عن الكبح الحاد عند ظهور الحيوان لتفادي انقلاب المركبة. وتحولت القصة إلى قضية رأي عام مع رسائل نعي واسعة ومطالبات بإجراءات وقائية عاجلة.