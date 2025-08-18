كشفت الساعات الأخيرة تطورات دقيقة في الحالة الصحية للفنانتين الكبيرتين أنغام وحياة الفهد، وسط قلق عربي واسع ودعوات متواصلة لهما بالشفاء العاجل، بعدما واجهتا أزمات صحية حادة فرضت بقاءهما تحت رعاية طبية مكثفة.

فبالنسبة للفنانة المصرية أنغام، أوضحت مصادر متعددة، أن حالتها لا تزال صعبة، إذ تعاني من آلام شديدة للغاية أثرت على قدرتها الجسدية، وأدت إلى تراجع ملحوظ في وضعها الصحي خلال الأيام الأخيرة. وأضافت المصادر، أن التحاليل الطبية الأخيرة أظهرت مؤشرات جيدة في بعض الوظائف، بينما كشفت عن أرقام غير مستقرة في مؤشرات أخرى، الأمر الذي دفع الأطباء للتفكير في إجراء تدخل طبي دقيق لمحاولة تحسين الاستقرار الصحي. وحتى الآن، لم يحدد الفريق المعالج موعداً لخروجها من المستشفى، فيما تتواصل دعوات محبيها عبر المنصات الاجتماعية بأن يمنّ الله عليها بالشفاء العاجل.

وكانت أنغام، خضعت قبل نحو أسبوعين لعملية منظار لاستئصال كيس من البنكرياس، أعقبتها جراحة أخرى لاستئصال ما تبقى من الكيس مع جزء من البنكرياس، وهو ما جعلها تدخل في مرحلة علاجية معقدة استدعت سفرها لاحقاً إلى ألمانيا لإجراء فحوصات دقيقة.

أما سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد، فقد أكد حفيدها خالد العبيد، عبر تسجيل صوتي، نشر على حسابها الرسمي في «إنستغرام»، أن حالتها الصحية مستقرة بعد جلطة دماغية مفاجئة تعرضت لها أخيراً، غير أن الأطباء أوصوا بنقلها إلى الخارج لاستكمال علاجها نظراً لحاجتها إلى عناية طبية فائقة وتجهيزات دقيقة لا تتوفر محلياً بالشكل المطلوب. وأوضح العبيد، أن الأسرة أنهت التحضيرات اللازمة لسفرها خلال الأيام القليلة القادمة، موجهاً الشكر للجمهور على الدعوات الصادقة ومطالباً بتجاهل الشائعات التي انتشرت حول حالتها.

وبين غرفة المستشفى في ميونيخ حيث ترقد أنغام، والعناية المركزة في الكويت حيث تستعد حياة الفهد لمغادرتها، يعيش الجمهور ساعات من الترقب الممزوج بالأمل، في انتظار أخبار عن تعافيهما.