قررت الحكومة الأمريكية إلغاء خطتها السابقة لتوظيف روبوت الذكاء الاصطناعي «غروك» في تقديم خدماتها، وذلك بعد موجة تغريدات وصفت بأنها «معادية للسامية» نشرها الروبوت.

وكانت شركة «إكس إيه آي» (xAI) تنوي تزويد موظفي الحكومة الأميركية ووكالاتها الفيدرالية بخدمات «غروك»، إلا أن التغريدات المثيرة للجدل حول الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، التي تضمنت صورًا نمطية عن النفوذ اليهودي ووصف إسرائيل بأنها «كيان استعماري عنصري»، دفعت الإدارة الأمريكية إلى التراجع.

وعلى الرغم من أن موقع الشركة الخاص بالخدمات الحكومية لا يزال يحتوي على معلومات عن توفر «غروك» للموظفين، فإن قرار الحكومة يشير إلى احتدام المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي، بما فيها «أوبن إيه آي» و«آنثروبيك»، التي تقدمان عروضاً مماثلة مقابل دولار واحد شهريًا للموظف.

وكان «غروك» الأقرب للحصول على العقد قبل التغير الأخير، لكن الاعتراضات الداخلية والمحتوى المنشور أدى إلى فقدانه هذه الفرصة، بينما يركز إيلون ماسك وشركته الحالية على منافسة «شات جي بي تي» في الأسواق الرقمية.