استأنفت السلطات الباكستانية اليوم (الإثنين) عمليات الإنقاذ والإغاثة في شمال غرب البلاد، حيث تسببت الفيضانات المفاجئة في مقتل أكثر من 300 شخص بعد أن أجبرت الأمطار الغزيرة فرق الإنقاذ على تعليق عملياتها لعدة ساعات، وفقاً لتصريح مسؤول حكومي.

بدأت الأمطار الغزيرة يوم الجمعة، مخلفةً دماراً واسعاً في عدة مناطق شمالية، حيث قضى معظم الضحايا في الفيضانات المفاجئة، حسبما أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وفي المناطق الجبلية، تسببت الأمطار في سيول وانهيارات طينية وصخرية جرفت منازل ومباني ومركبات وممتلكات، وكانت منطقة بونير الأكثر تضرراً، حيث سجلت أكثر من 200 حالة وفاة.

وأجبرت الأمطار الغزيرة في المناطق المنكوبة، بما في ذلك بونير، فرق الإنقاذ على إيقاف جهود الإغاثة لعدة ساعات الإثنين، وفقاً لما ذكره المسؤول الحكومي الإقليمي عبيد وزير.

وأضاف: «أولويتنا الآن هي إزالة الحطام من الطرق، وإقامة الجسور، وتقديم الإغاثة للمتضررين».

وأرسلت مواد إغاثة إلى المناطق المنكوبة، حسبما أفاد وزير الإعلام عطاء الله ترار لقناة «جيو نيوز» المحلية.

وتشمل هذه المواد الغذاء والدواء والبطانيات والخيام ومولداً كهربائياً ومضخات لتصريف المياه، وفقاً لبيان صادر عن هيئة إدارة الكوارث.

وتعرضت بونير، التي تبعد 3 ساعات ونصف الساعة بالسيارة عن العاصمة إسلام آباد، لظاهرة الانفجار السحابي النادرة، حيث تساقط أكثر من 100 ملم (4 بوصات) من الأمطار خلال ساعة واحدة في منطقة صغيرة، وفقاً للمسؤولين، وسجلت هناك أكثر من 150 ملم من الأمطار خلال ساعة صباح الجمعة.

وتتوقع السلطات استمرار الأمطار الغزيرة في أنحاء باكستان حتى أوائل سبتمبر. وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الأحد بأن النظام الجوي الحالي نشط في منطقة باكستان، وقد يتسبب في هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأضافت أن الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال موسم الرياح الموسمية هذا العام قد أودت بحياة 657 شخصاً في جميع أنحاء باكستان منذ أواخر يونيو.