شهدت إسبانيا اليوم (الإثنين) انتشار حرائق غابات مدمرة إلى المنحدرات الجنوبية لجبال بيكوس دي يوروبا، ما دفع السلطات إلى إغلاق جزء من مسار الحج الشهير «كامينو دي سانتياغو».





وتسبب نحو 20 حريقاً، تغذيها موجة حر استمرت 16 يوماً، في تدمير أكثر من 115 ألف هكتار (285 ألف فدان) في منطقتي غاليسيا وقشتالة وليون خلال الأسبوع الماضي.





ووصفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس الوضع بأنه «أزمة حرائق لم نشهدها منذ 20 عاماً»، في تصريح لإذاعة «كادينا سير»، مشيرة إلى أن الحرائق تتسم بخصائص استثنائية نتيجة التغير المناخي وموجة الحر الشديدة.





وأضافت أن الدخان الكثيف يعيق عمل طائرات الهليكوبتر والطائرات المخصصة لنقل المياه.

ونشر الجيش الإسباني 1900 جندي لدعم جهود رجال الإطفاء، كما تم قطع الطرق السريعة وخدمات السكك الحديدية في المنطقة، إضافة إلى مسار «كامينو دي سانتياغو»، وهو طريق حج قديم يسلكه آلاف الزوار في الصيف، يربط بين فرنسا ومدينة سانتياغو دي كومبوستيلا في الطرف الغربي لإسبانيا، حيث يُعتقد أن رفات القديس يعقوب مدفون هناك.

وقد أغلقت السلطات في منطقة قشتالة وليون المسار بين بلدتي أستورغا وبونفيرادا، اللتين تبعدان نحو 50 كيلومتراً (30 ميلاً) عن بعضهما، وحذرت الزوار من تعريض حياتهم للخطر.

ولقي رجل إطفاء مصرعه عندما تحطمت شاحنته على طريق غابة قرب قرية إسبينوسو دي كومبلودو، ليرتفع عدد الإطفائيين الذين لقوا حتفهم إلى 4 حتى الآن.

وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية باعتقال 27 شخصاً وخضوع 92 آخرين للتحقيق بتهمة الاشتباه في إشعال الحرائق منذ يونيو.

وتعاني جنوب أوروبا من واحدة من أسوأ مواسم الحرائق خلال عقدين، حيث تُعد إسبانيا من بين الدول الأكثر تضرراً.

وفي البرتغال، أتت الحرائق على 155 ألف هكتار هذا العام، وفقاً لمعهد حماية الغابات ICNF، وهو ما يزيد 3 مرات عن المتوسط لهذه الفترة بين عامي 2006 و2024، حيث احترقت نحو نصف هذه المساحة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأشارت روبليس إلى أن الوضع لن يتحسن على الأرجح حتى تبدأ موجة الحر، التي سجلت درجات حرارة وصلت إلى 45 درجة مئوية (113 فهرنهايت)، في الانخفاض مساء الإثنين أو الثلاثاء.

وتُعد هذه الموجة الحارة ثالث أشد موجات الحر منذ عام 1975، عندما بدأت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في تتبعها، فيما تخضع معظم أنحاء البلاد لتحذيرات من الحرائق.