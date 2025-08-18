شهدت رحلة طيران تابعة لشركة «ماهان إير» الإيرانية، متجهة من طهران إلى دبي، حادثة مثيرة أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الرحلة قيام رجل، يُعتقد أنه من أصل آسيوي، بفتح الخزانة العلوية وتفتيش حقيبة لا تخصه، بينما كان مالك الحقيبة، وهو مواطن إيراني، يصور الحادثة بسرية باستخدام هاتفه المحمول.

وأظهر مقطع فيديو متداول للواقعة تصعيد صاحب الحقيبة الأمر، حيث نهض وضرب الرجل المزعوم بالسرقة، ما أدى إلى تدخل طاقم الطائرة لتهدئة الموقف، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة عند هبوط الطائرة في دبي، ولم تُصدر السلطات تفاصيل إضافية حول هوية الرجل أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.

وتُعد شركة «ماهان إير» واحدة من أكبر شركات الطيران الإيرانية، وهي تقدم رحلات داخلية ودولية، بما في ذلك وجهات رئيسية، وعلى الرغم من أن الشركة توفر خيارات سفر اقتصادية فقد واجهت في السنوات الأخيرة انتقادات وتحديات، بما في ذلك عقوبات دولية بسبب مزاعم عن دعمها لأنشطة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وهجمات إلكترونية استهدفت أنظمتها في عام 2021.

وأثار مقطع الفيديو الذي نشر على منصة «إكس» نقاشات متباينة، حيث اعتبر البعض تصرف صاحب الحقيبة مبرراً لحماية ممتلكاته، بينما انتقد آخرون استخدام العنف بدلاً من إبلاغ طاقم الطائرة مباشرة، وعلق أحد المستخدمين قائلاً: «تصرف الرجل كان رد فعل طبيعي، لكن كان من الأفضل ترك الأمر للطاقم»، في المقابل، أشاد آخرون بشجاعة الراكب لمواجهة اللص المزعوم.