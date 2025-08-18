تمكنت جايل لين (75 عاماً)، من فيكتوريا بكندا، من رؤية زوجها للمرة الأولى منذ فقدت بصرها قبل 10 سنوات بسبب اضطراب مناعي تسبب بتلف قرنيتيها.

العملية المعقدة، المعروفة باسم زراعة قرنية عظمية سنية (Osteo-odonto-keratoprosthesis)، تضمنت استخدام سنّ من جايل مع قرنية اصطناعية وزراعتها في عينها بعد تحضيرها بدقة. وبعد أسابيع، استعادت جايل القدرة على التمييز بين الضوء والظلام ورؤية الألوان والحركة تدريجياً، لتستمتع مجدداً بمظاهر الطبيعة مثل الأشجار والزهور والعشب.

يتمثل سر نجاح العملية في دمج السن مع القرنية الاصطناعية وزراعتها أولاً في الخد لتكوين الأوعية الدموية والنسيج الضام، ما يضمن عدم رفض الجسم للقرنية لاحقاً. وتعد هذه التقنية الخيار الأخير للمرضى الذين تعذر عليهم استبدال القرنية بقرنية متبرع متوفى، وقد طورت قبل 40 عاماً في إيطاليا.

وقال الجراح الذي أجرى العملية في كندا لأول مرة الدكتور جريج مولوني: «السن يوفر هيكلاً قوياً لتثبيت القرنية الاصطناعية وضمان نجاحها».