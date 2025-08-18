حذّر خبراء Wirecutter من أن العديد من الأدوات المنزلية الشائعة التي نستخدمها يوميًا تتعرض للتلف بسرعة أكبر مما يتخيله كثيرون، ما يجعل استبدالها بشكل دوري ضرورة للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة داخل المنزل. وقدم التقرير جدولًا عمليًا يحدد العمر الافتراضي لفئات مختلفة من الأدوات المنزلية، وأبرز المخاطر المترتبة على إهمال تغييرها في الوقت المناسب.



أدوات يجب استبدالها بين بضعة أشهر وسنة:



فرش المرحاض: ينصح باستبدالها كل عدة أشهر أو عند ملاحظة تآكل شعيراتها، إذ قد تتحول مع الوقت إلى مصدر لتكاثر الجراثيم، كما قد يسبّب مقبضها خدوشًا في الخزف.



فلاتر المياه: تدوم عادةً ثلاثة أشهر إذا كانت على الصنابير، وشهرين فقط في الأباريق، فيما يُوصى بتغيير فلاتر الثلاجات المدمجة كل ستة أشهر.



فتائل أجهزة الترطيب: تحتاج للتنظيف الدوري والاستبدال كل ستة أشهر على الأقل لضمان جودة الهواء.



فلاتر الأفران وأجهزة التكييف: يجب تغييرها كل ثلاثة أشهر.



البطاريات القابلة لإعادة الشحن: تفقد كفاءتها تدريجيًا مع الاستخدام والتخزين، وتختلف مدة صلاحيتها حسب نوعها، لكن يوصى بتبديلها عند ملاحظة ضعف الأداء.



أدوات تستبدل بعد عدة سنوات:



واقيات زيادة التيار الكهربائي: عمرها يتراوح بين 3–5 سنوات، ويجب تغييرها فورًا بعد أي صاعقة أو انقطاع متكرر.



ألواح التقطيع البلاستيكية: يوصى باستبدالها كل عامين تقريبًا، خصوصًا عند ظهور خدوش عميقة تتراكم فيها البكتيريا. أما الألواح الخشبية فقد تعمّر أطول مع عناية جيدة.



فلاتر أجهزة تنقية الهواء: تُغيَّر عادة كل عام، مع ملاحظة أن معظم الأجهزة تعطي إشعارًا عند الحاجة للاستبدال.



كاشفات الدخان: يجب استبدالها بالكامل بعد عشر سنوات من تاريخ الصنع، حتى لو بدت صالحة للعمل.



أدوات تعتمد على الحالة:



المكانس اليدوية: عند تكسّر أو انحناء شعيراتها أو ضعف أدائها تصبح غير مجدية ويُفضل استبدالها.



الوسائد: ليس لها عمر ثابت، لكن تكرار آلام الرقبة أو الظهر أو صداع الليل دليل على أنها فقدت دعمها اللازم.



المراتب: رغم أن ضمانها قد يصل إلى 10 أو 20 عامًا، إلا أن الانبعاجات المبكرة أو فقدان الراحة مؤشر على ضرورة التغيير قبل انتهاء الضمان.



«مودمات الإنترنت»: يُستبدل عند توقف الدعم من مزود الخدمة، أو إذا كان قديمًا ولا يدعم أحدث معايير DOCSIS.



طفايات الحريق ذات الاستخدام الواحد: مدة صلاحيتها 12 عامًا فقط، ويجب استبدالها فورًا بعد أي استخدام أو تفريغ عرضي.



أهمية الالتزام بجداول الاستبدال:



شدد التقرير على أن الإهمال في تغيير هذه المستلزمات قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل تراكم البكتيريا والعفن، أو مشكلات أمنية مثل فشل أجهزة الإنذار والوقاية من الحريق، فضلًا عن انخفاض كفاءة الأجهزة الكهربائية والهوائية داخل المنازل. كما أن الاستبدال في الوقت المناسب يساهم في إطالة عمر الأجهزة الرئيسية وتقليل المخاطر غير المتوقعة.