نجا صاحب محل بقالة في ولاية مينا جيرايس البرازيلية من محاولة قتل مروعة، بعدما اقتحم مجهول محله التجاري وأطلق عليه النار من مسافة صفر مستخدمًا سبع رصاصات، قبل أن يفرّ هاربًا.

ورغم خطورة الهجوم، تمكن الضحية من الدفاع عن نفسه بطريقة غير متوقعة، إذ استخدم زجاجات مياه كانت بقربه للاحتماء والرد على المهاجم، ما ساعده على النجاة من الموت المحقق.

وفتحت الشرطة تحقيقًا بالحادثة، فيما تواصل البحث عن الجاني الذي لا يزال طليقًا.

وأثارت الحادثة موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علّق متابعون بعبارات ساخرة ومندهشة من نجاته، مثل: «العمر طويل»، و«اعطيني عمر وارميني البحر»، بينما كتب آخر: «لو بيضربه بمسدس خرز كان جرحه.. سبحان الله».

