توصل باحثون من كلية كينغز كوليدج لندن إلى ابتكار معجون أسنان جديد يعتمد على بروتين الكيراتين المستخلص من الشعر، في محاولة لتقديم حماية أقوى للأسنان مقارنة بالمعاجين التقليدية المعززة بالفلورايد.

وبحسب ما نشره موقع نيو أطلس، فقد أظهر المعجون التجريبي قدرة على تكوين سقالات بلورية عند تفاعله مع اللعاب، مما يسمح بجذب أيونات الكالسيوم والفوسفات والارتباط بها، وهو ما يحاكي وظيفة مينا الأسنان في الحماية والإصلاح. وعلى عكس الفلورايد الذي يبطئ التسوس فقط، فقد بينت الاختبارات أن معجون الكيراتين قادر على إيقافه تمامًا.

نشرت الدراسة في دورية Advanced Healthcare Materials، وأوضحت الباحثة الرئيسية سارة جامع أن الكيراتين يمكن أن يشكل بديلاً مستدامًا للعلاجات الحالية، إذ يُستخلص من مخلفات بيولوجية مثل الشعر والصوف، ويغني عن استخدام الراتنجات البلاستيكية السامة وأقل متانة في طب الأسنان الترميمي.

كما أشارت إلى أن الكيراتين يمتاز بملاءمته الطبيعية ولونه القريب من لون الأسنان الأصلي، ما يجعله خيارًا أكثر جمالية وفعالية.

وبينما ذكر باحث آخر في الدراسة شريف الشرقاوي أن الابتكار يفتح الباب أمام «حقبة جديدة من العلاجات الحيوية التي لا تقتصر على معالجة الأعراض، بل تستعيد الوظائف الطبيعية باستخدام مواد من الجسم ذاته». وأضاف أن المنتج قد يُطرح في الأسواق خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، سواء في صورة معجون يومي أو جل يُستخدم في العيادات.