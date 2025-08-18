كشفت دراسة مشتركة بين باحثين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، نُشرت في مجلة Metabolism، أن الشيخوخة قد تنتقل بين الخلايا بشكل يشبه العدوى، عبر بروتين يُعرف باسم HMGB1.

وأوضحت الدراسة أن هذا البروتين (الموجود عادةً في نواة الخلية) يتسرّب منها عند تعرضها للإجهاد أو الشيخوخة. وعندما يكون HMGB1 في صورته «المخفّضة»، يطلق سلسلة من التفاعلات البيولوجية تؤدي إلى توقف الخلايا السليمة المجاورة عن الانقسام، وتُحوّلها إلى خلايا شائخة تُطلق إشارات التهابية.

ظهرت النتيجة نفسها في التجارب المخبرية على خلايا بشرية من الكلى والرئتين والجلد والعضلات، كما بيّنت التجارب على الفئران أن حقن بروتين HMGB1 المُخفّض يُسرّع ظهور علامات الشيخوخة في غضون أسبوع.

كما وجد الباحثون أن مستويات HMGB1 في دم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و80 عامًا كانت أقل بكثير من نظرائهم في الأربعينات، وهو ما تكرر أيضًا لدى الفئران المسنة.

ويأمل العلماء أن يقود هذا الاكتشاف مستقبلًا إلى طرق لإبطاء أو إيقاف الشيخوخة، رغم ما قد يثيره من جدل أخلاقي حول معنى الحياة البشرية.