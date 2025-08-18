أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم، فقدان أكثر من 40 شخصا، بعد حادث غرق قارب في ولاية «سوكوتو» في شمال غربي البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا في بيان، إن القارب الذي كان يحمل أكثر من 50 راكبا انقلب بينما كان في طريقه إلى أحد الأسواق، مشيرة إلى عناصر الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ نحو 10 أشخاص، فيما لا يزال أكثر من 40 راكبا في عداد المفقودين.

يشار إلى أن حوادث القوارب شائعة في الممرات المائية في نيجيريا بسبب الاكتظاظ وسوء الصيانة، وخاصة خلال موسم الأمطار السنوي عندما تفيض الأنهار والبحيرات.