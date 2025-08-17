شهدت مدينة دافني الهادئة في مقاطعة بولدوين بولاية ألاباما الأمريكية جريمة مروعة هزت أرجاء المجتمع المحلي، حيث أعلنت شرطة المقاطعة مقتل أربعة أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفلان، فيما يُعتقد أنه حادث قتل تلاه انتحار.

وعثرت الشرطة المحلية على الضحايا، وهم كينيث أونيل سميث جونيور (44 عاما)، وزوجته لاريكا جاينز سميث (41 عاما)، وطفلاهما كريستيان (15 عاما) وكينسلي (11 عاما)، مصابين بطلقات نارية داخل منزلهم.

ووفقا لتصريحات الشريف أنتوني لوري، تلقت السلطات بلاغا من أحد أقارب العائلة يعبر عن قلقه بشأن سلامتهم، ما دفع الشرطة إلى التوجه إلى المنزل حوالى الساعة 3:30 صباحا، وعندما لم يرد أحد على طرق الباب، دخل الضباط المنزل عنوة ليكتشفوا المشهد المأساوي.

وتشير الأدلة الأولية إلى أن كينيث أونيل سميث جونيور أطلق النار على زوجته وطفليه قبل أن يوجه السلاح إلى نفسه، حيث عُثر على سلاح ناري في مكان الحادث، وأشار الشريف إلى أن الحادث قد يكون ناتجا عن «خلاف عائلي تصاعد بشكل مأساوي».

وأثارت الواقعة صدمة كبيرة بين سكان دافني، حيث نظم الجيران وقفة تأبينية عفوية أمام منزل العائلة، ووضعوا الزهور والدمى وكرة قدم كرمز لتكريم ذكرى الضحايا، خصوصا الطفلين، كما أبلغت الشرطة المدارس التي كان يرتادها كريستيان وكينسلي لتقديم الدعم النفسي للطلاب والمعلمين المتأثرين بهذا الحدث المفجع.

وأعربت الشرطة المحلية عن تعازيها الحارة للعائلة والأصدقاء، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جاريا لكشف المزيد من التفاصيل حول دوافع هذه الجريمة.