تحت عنوان «سباقٍ جديد بين عمالقة الذكاء الاصطناعي»، يبرز إيلون ماسك وسام ألتمان في مضمار واجهات الدماغ-الكمبيوتر (BCI)، حيث يسعى كلٌّ عبر مساره لتطوير شرائح تُزرع في الدماغ لربط الإشارات العصبية مباشرة بالأنظمة الحاسوبية.يُقدَّم المشروع كأفق علاجي لشلل الحركة واضطرابات النطق والذاكرة، وكبوابة لواجهات إدراكية مستقبلية، لكنه يثير بالتوازي أسئلة أخلاقية وقانونية حول الخصوصية العصبية وحدود التعزيز البشري والمعايير التنظيمية. يتقدّم المسار عبر تجارب بشرية أوّلية وتقنيات قراءة وكتابة عصبية أكثر دقة، فيما تتكئ الجدوى على خوارزميات تعلم عميق قادرة على فكّ ترميز النيّات الحركية واللغة من النشاط الدماغي.وبين التفاؤل العلمي والتحفّظ الحقوقي، تُجمع التغطيات على أن السنوات القليلة القادمة ستكون حاسمة في الإجابة: هل تصبح BCI علاجاً معمّماً وأداة إنتاجية، أم تبقى تقنية نخبوية عالية التكلفة؟ المؤكد، أن السباق -بدفع رأسمال مغامر وخبرة منصّات الذكاء- ينقل النقاش من الخيال العلمي إلى مختبرات واعتمادات سريرية تزداد اقتراباً.