أعلنت شركة «إير كندا»، أكبر ناقل جوي في كندا، استئناف رحلاتها، اليوم (الأحد) 17 أغسطس 2025، بعد توقف حوالى 700 رحلة يومية أمس السبت؛ بسبب إضراب طواقم الضيافة الجوية، وهو الأول منذ عام 1985، مما تسبب في تخلف أكثر من 100,000 مسافر، وذلك بعد أشهر من المفاوضات الفاشلة حول عقد عمل جديد بين الشركة ونقابة العاملين.

وأصدر مجلس العلاقات الصناعية الكندي (CIRB) قرارًا باستئناف العمليات وعودة جميع مضيفي «إير كندا» و«إير كندا روج » إلى مهامهم بحلول الساعة 2:00 عصرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت غرينتش)، بناءً على توجيه من وزيرة العمل باتي هاجدو.

وتدخلت الحكومة لإنهاء الإضراب وفرض التحكيم الملزم لحل الخلاف على العقد، وهو قرار طالبت به الشركة سابقًا من حكومة رئيس الوزراء مارك كارني، لكن النقابة عارضته بشدة.

وكان الخلاف الرئيسي في المفاوضات يدور حول مطالبة نقابة العاملين العموميين الكندية (CUPE) بتعويض المضيفين عن الوقت الذي يقضونه على الأرض بين الرحلات وأثناء مساعدة الركاب على الصعود، يتقاضون حاليًا أجورًا فقط عند تحرك الطائرة، وقد دعت النقابة إلى حل تفاوضي، معتبرة أن التحكيم الملزم سيخفف الضغط عن الشركة.

أوضحت «إير كندا» أن المجلس أمر بتمديد شروط العقد الجماعي المنتهي في 31 مارس حتى يتم التوصل إلى اتفاق جديد، كما أنه ومن المتوقع أن تستمر بعض الإلغاءات خلال الأيام السبعة إلى العشرة القادمة حتى تستقر الجدولة وتعود إلى طبيعتها.