كشفت دراسة حديثة أُجريت في عدة مراكز طبية ببولندا أن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات تنظير القولون أدى إلى انخفاض معدلات نجاح الأطباء في اكتشاف سرطان القولون بنسبة 6% مقارنة بالفترة التي لم يستخدموا فيها هذه التقنية.

الدراسة التي حللت أكثر من 1442 عملية أجراها أطباء ذوو خبرة تجاوزت 2000 عملية تنظير لكل منهم، أوضحت أن التجربة قُسّمت على مرحلتين: 3 أشهر قبل إدخال الذكاء الاصطناعي، و3 أشهر بعد استخدامه. وأظهرت النتيجة تراجع الأداء بعد إدخال التقنية، ما أثار قلق الباحثين بشأن تأثيرها السلبي المحتمل على مهارة الجراحين.

وقال أحد القائمين على الدراسة الدكتور مارسين رومانسيك: «إن هذه النتائج تعد الأولى التي توثق أثرًا سلبيًا مباشرًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسات الطبية». وحذر من التسارع الكبير في تبني هذه التقنيات داخل القطاع الصحي.

وتتوافق هذه النتائج مع إحصائية سابقة للجمعية الطبية الأمريكية عام 2023، بيّنت أن ثلثي الأطباء المشاركين يستخدمون الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة بشكل يومي، ومع دراسة أخرى لمعهد MIT لاحظت ضعفًا في نشاط الدماغ لدى المستخدمين المكثفين لتقنيات الذكاء الاصطناعي.