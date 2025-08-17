أعلنت شرطة لاس فيغاس الحضرية عن اعتقال ثمانية أشخاص في عملية سرية استهدفت المشتبه بهم في استدراج قاصرين عبر الإنترنت لأغراض جنسية، من بين توم أرتيوم ألكساندروفيتش (38 عاما) رئيس إحدى الإدارات في وحدة الأمن السيبراني الوطنية الإسرائيلية.

ووفقا لشرطة لاس فيغاس تم القبض على المشتبه بهم خلال عملية استمرت أسبوعين، نفذتها قوة العمل المعنية بجرائم الإنترنت ضد الأطفال بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وشرطة هندرسون ونورث لاس فيغاس، وتحقيقات الأمن الداخلي، ومكتب المدعي العام في نيفادا.

ويواجه جميع المعتقلين تهما جنائية بمحاولة استدراج قاصر باستخدام الحاسوب لارتكاب أفعال جنسية، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تراوح بين سنة وعشر سنوات بموجب قانون ولاية نيفادا، وتم حجز سبعة من المشتبه بهم في مركز احتجاز هندرسون، بينما تم حجز أحدهم في مركز احتجاز مقاطعة كلارك.

وكان ألكساندروفيتش في لاس فيغاس لحضور مؤتمر «بلاك هات بريفينغز»، وهو حدث سنوي بارز لمحترفي الأمن السيبراني، وكان يمثل الحكومة الإسرائيلية، وبعد استجوابه أُطلق سراحه بدفع كفالة قدرها 10,000 دولار، وعاد إلى فندقه قبل مغادرته إلى إسرائيل في غضون يومين.

وأثارت هذه القضية جدلا بسبب التناقض بين تصريحات السلطات الأمريكية، التي أكدت الاعتقال، وبيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي نفى الاعتقال، مدعيا أن ألكساندروفيتش «تم استجوابه فقط» في أمر لا يتعلق بعمله.

وتستمر التحقيقات في القضية، حيث لم تُصدر السلطات الأمريكية تفاصيل إضافية حول الادعاءات المحددة ضد ألكساندروفيتش أو المشتبه بهم الآخرين.

من جانبها، أعلنت وحدة الأمن السيبراني الإسرائيلية أن ألكساندروفيتش أُوقف عن العمل مؤقتا لحين توضيح القضية، مشيرة إلى أنها لم تتلقَّ بعد تفاصيل رسمية من السلطات الأمريكية.

وتعد وحدة الأمن السيبراني الوطنية الإسرائيلية، التي تعمل تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إحدى الجهات الرائدة في مجال الحماية السيبرانية، وتتولى حماية البنية التحتية الحيوية في إسرائيل من الهجمات الإلكترونية، ما يجعل تورط أحد كبار مسؤوليها في قضية جنائية حساسة حدثا صادما وذا تداعيات دولية محتملة.