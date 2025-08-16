اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض توقيت الدوام في جميع المدارس للعام الدراسي 1447-1448هـ، موضحة مواعيد بداية الاصطفاف الصباحي والحصة الأولى، خلال فترات الدوام الصيفي والشتوي، وشهر رمضان المبارك، وذلك بما يتناسب مع الظروف المناخية والاعتبارات الزمنية.

وبحسب ما أعلنت الإدارة، فإن الدوام الصيفي يبدأ عند الساعة 6:15 صباحاً للاصطفاف و6:30 للحصة الأولى، بينما يكون الدوام الشتوي عند الساعة 6:45 صباحاً للاصطفاف و7:00 للحصة الأولى. أما في شهر رمضان المبارك، فتبدأ الحصة الأولى عند الساعة 9:00 صباحاً.

كما حددت الإدارة مواعيد عودة المعلمين والمعلمات من يوم غدٍ (الأحد) 23 صفر 1447هـ (17 أغسطس 2025م)، فيما تكون عودة الطلاب والطالبات، يوم الأحد 1 ربيع الأول 1447هـ (24 أغسطس 2025م).