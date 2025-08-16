رفضت شركة آبل اتهامات إيلون ماسك بتمييز تطبيقات OpenAI -ومنها ChatGPT- داخل متجر التطبيقات، مؤكدة في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس أن إبراز التطبيقات يتم عبر مزيج من تصنيفات خوارزمية وقوائم تحريرية يضعها خبراء وفق معايير موضوعية، وأن الهدف تمكين اكتشاف آمن للتطبيقات وتقديم فرص عادلة للمطورين. ماسك، عبر منصة «إكس»، لوّح بـ«إجراءات قانونية فورية» عبر xAI بسبب ما اعتبره استحالة وصول أي منافس غير OpenAI إلى الصدارة، لتتفجر على المنصة مشادة واسعة بين مسؤولي xAI والمدير التنفيذي لـOpenAI سام ألتمان. ويأتي الجدل في سياق بيئة تنظيمية ضاغطة على «آبل» بملفات احتكار وقيود الدفع داخل المتجر، واستمرار نزاعها مع Epic Games، إلى جانب تحديثات استراتيجية مثل إطلاق حزمة Apple Intelligence بالتعاون مع OpenAI عام 2024. ويرى مراقبون أن توازن «آبل» بين التحرير البشري والخوارزميات يظل محور النقاش حول حياد التوصية وسط سباق الذكاء الاصطناعي، وأن أي إجراءات قانونية محتملة من ماسك قد تكشف مزيداً من تفاصيل آليات الظهور والتفضيل داخل المتجر.