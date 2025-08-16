تابعوا عكاظ على
سجل إقليم كامتشاتكا الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية 50 هزة أرضية بلغت إحداها 6.5 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت الإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية بالإقليم في بيان اليوم أن السكان في المناطق المأهولة شعروا بهزة واحدة بلغت شدتها بين 3 و5 درجات.

وفي سياق متصل، سُجلت اليوم 3 انفجارات على بركان «كليوتشيفسكي»، مع تساقط كمية طفيفة من الرماد في بلدة كليوتشي.

في موازاة ذلك، حذر رجال الإنقاذ من احتمال تضرر البنية التحتية في المنطقة بسبب استمرار النشاط البركاني.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم كامتشاتكا الواقع في أقصى شرق روسيا شهد في 30 يوليو الماضي أقوى زلزال منذ عام 1952 بلغت شدته 8.8 درجة.

