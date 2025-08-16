رحل التيك توكر العراقي سيد علي (الجمعة)، وهو في العقد الثالث من عمره، إثر أزمة قلبية مفاجئة في ديالى، بعد ساعات من ظهوره الأخير حزيناً وصامتاً على «تيك توك»، ما أثار موجة حزن وتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بين متابعيه الذين اعتادوا مشاهدة مقاطعه الكوميدية والمثيرة للجدل.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية، فإن سبب الوفاة يعود إلى أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها أثناء وجوده في محافظة ديالى مسقط رأسه.

وجاءت وفاته بعد ساعات قليلة فقط من نشره آخر فيديو على تطبيق «تيك توك»، حيث ظهر فيه صامتاً وبملامح حزينة دون أن يفسر سبب حالته، ليشكل خبر رحيله صدمة كبيرة لجمهوره ويترك علامات استفهام عديدة. حتى أن بعض المنتقدين لمحتواه عبّروا عن ندمهم وحزنهم بعد سماع الخبر.

وينحدر سيد علي من شمال شرق مدينة بعقوبة، واشتهر بتقديم محتوى كوميدي ساخر غالباً بمشاركة اثنين من أقربائه، كما كان معروفاً بفيديوهات جريئة وغير تقليدية، مثل النوم في الطين، وتقليد أصوات الحيوانات، وهي المقاطع التي حققت انتشاراً واسعاً رغم الانتقادات الحادة التي تعرض لها.

وفي وقت سابق، استدعته لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية للتحقيق في طبيعة المواد التي كان ينشرها، لكنه ظل محتفظاً بقاعدته الكبيرة من المتابعين حتى وفاته.