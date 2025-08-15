في حادثة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت الشرطة البريطانية القبض على فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً بعد محاولتها تناول الطعام في أحد فروع مطاعم «ماكدونالدز» بعد الساعة الخامسة مساءً. ووثق مقطع فيديو متداول لحظة تدخل الشرطة، حيث ظهرت الفتاة وهي تُقاد إلى سيارة الشرطة وسط حالة من الذهول والاستياء من الحاضرين.

ووفقاً للتقارير، نقلاً عن شهود عيان، فإن الفتاة دخلت إلى المطعم برفقة أصدقائها في الساعة 04:50 مساء، ولكن خلال 10 دقائق فقط استدعى موظفو المطعم الشرطة المحلية التي قامت بتوقيف الفتاة.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن سياسة «ماكدونالدز» تمنع من هم دون سن الـ18 من شراء الوجبات في فروعها بعد الساعة الخامسة مساء إذا لم يكونوا برفقة شخص بالغ، كجزء من إجراءات مكافحة السلوكيات المعادية للمجتمع.

وأثارت الحادثة احتجاجات واسعة بعد نشر مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن استيائهم من تصرفات الشرطة ومن صرامة سياسة «ماكدونالدز».

وفي السنوات الأخيرة، فرضت العديد من المدن البريطانية قيوداً مشددة على تحركات المراهقين في الأماكن العامة بعد ساعات محددة، وذلك في إطار جهود الحد من الجرائم الصغيرة والتجمعات المزعجة.

وتُعرف هذه القيود باسم «أوامر التفرق»، التي تمنح الشرطة سلطة تفريق التجمعات أو إبعاد الأفراد من مناطق معينة إذا اعتُبر سلوكهم «مقلقاً» أو «معادياً للمجتمع». وتشير التقارير إلى أن مطاعم الوجبات السريعة، مثل «ماكدونالدز»، غالباً ما تكون أهدافاً لمثل هذه القيود بسبب تجمعات المراهقين فيها.