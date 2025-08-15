شهدت منطقة الساحل الشمالي في مصر صباح اليوم (الجمعة) حادثة مأساوية، أودت بحياة 4 أشخاص وأصيب فيها شخص آخر بحروق شديدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي واشتعالها بالكامل أمام بوابة مارينا 3 بطريق مطروح – الإسكندرية.

ووقعت الحادثة عندما انقلبت سيارة ملاكي واصطدمت بجزيرة منتصف الطريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بها بالكامل خلال لحظات، وفقاً لروايات شهود العيان، وتلقت مديرية أمن مطروح بلاغاً بالحادثة، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، لكن السيارة كانت قد تفحمت بالكامل، ما أدى إلى وفاة الركاب الأربعة، وأصيب الشخص الخامس بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة تزيد على 80% من جسده، وتم نقله إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج.

ووفقاً للمعاينة الأولية التي أجرتها الجهات الأمنية، يُعتقد أن الحادثة نجمت عن السرعة الزائدة وفقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى اصطدام السيارة بالرصيف وانقلابها، ثم اشتعالها على الفور. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادثة بشكل كامل.

ويعد طريق مطروح – الإسكندرية الساحلي أحد الطرق الحيوية التي تربط مدينة الإسكندرية بمحافظة مطروح، وهو وجهة سياحية شهيرة خاصة خلال فصل الصيف، ومع ذلك، تشهد هذه المنطقة حوادث مرورية متكررة، حيث أشار شهود عيان إلى أن منطقة بوابة مارينا 3 على وجه الخصوص تشهد حوادث متكررة نتيجة تصميم الطريق أو غياب تدابير السلامة الكافية.

وتُظهر الحوادث المرورية في مصر، خاصة على الطرق السريعة، ارتفاعاً مقلقاً، حيث تُعزى الأسباب الرئيسية إلى السرعة الزائدة، الإهمال في القيادة، وسوء حالة بعض الطرق، ووفقاً لإحصاءات رسمية، تسجل مصر آلاف الوفيات سنوياً جراء حوادث الطرق، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتحسين البنية التحتية المرورية وتطبيق قوانين أكثر صرامة.