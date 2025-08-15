ابتكر علماء من جامعة لينشوبينغ السويدية هلاما يحتوي على خلايا حية، يعرف باسم «جلد في حقنة»، يمكن استخدامه في زراعة الجلد لعلاج الحروق.

وبحسب ما جاء في دورية «Advanced Healthcare Materials» أن في حالات الحروق، غالبا ما تزرع الطبقة العليا من الجلد فقط، أي البشرة، إلا أن هذا غالبا ما يؤدي إلى نشوء ندوب خشنة، بسبب غياب طبقة أعمق وأكثر تعقيدا، وهي طبقة «الأدمة»، التي تحتوي على الأوعية الدموية والأعصاب وبصيلات الشعر، والمسؤولة عن مرونة الجلد ووظائفه.

وذكر العلماء أن من الصعب الحصول على الأدمة في المختبر، لأنها تتكون من تراكيب مختلفة. لذلك تم اقتراح طريقة جديدة تقوم على زراعة «وحدات بناء»، وهي خلايا النسيج الضام (الخلايا الليفية) التي يسهل زراعتها في المختبر، ويمكن أن تتحول إلى أنواع مختلفة من الخلايا حسب احتياجات الجسم.

وأضافوا، لتحقيق هذه الفكرة، تتم زراعة الخلايا على كرات جيلاتينية صغيرة تشبه في تركيبها كولاجين الجلد، وللحفاظ على الجل مع هذه الكرات في مكان الجرح، يخلط بحمض الهيالورونيك، وتدمج المكونات باستخدام تفاعل كيميائي، ما أدى إلى الحصول على مادة متينة وسهلة الاستخدام تعرف باسم «جلد في حقنة».

ووفقا للعلماء، ستكون هذه المادة وسيلة فعالة لاستعادة الجلد بشكل كامل لدى المصابين بالحروق، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد فعالية هذه التقنية الجديدة.