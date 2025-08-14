تشهد منصة الألعاب الإلكترونية الشهيرة «روبلوكس» موجة حظر متصاعدة في عدد من الدول، كان آخرها قطر التي أوقفت الوصول إليها في 13 أغسطس 2025، استجابة لمخاوف بشأن تعرض الأطفال لمحتوى غير لائق ومحاولات استغلال عبر بيئة اللعب التفاعلية.

وسبقت تركيا بهذه الخطوة في أغسطس 2024، مبررة قرارها بضرورة حماية القاصرين، بينما حظرت عُمان والأردن المنصة منذ 2021 للسبب ذاته.

خارج المنطقة، تفرض الصين وكوريا الشمالية حظراً كاملاً على المنصة، فيما تبقى نقاشات سلامة الأطفال محوراً رئيسياً يحدد مصير «روبلوكس» في أسواق أخرى.