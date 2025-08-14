فاز تصميم سفينة فضائية عملاقة بطول 36 ميلاً، تحمل اسم «كريساليس»، بالمركز الأول في مسابقة مشروع هايبريون المخصصة لأفضل تصاميم المركبات بين النجوم، وسط إشادة بقدرتها النظرية على نقل نحو 2400 شخص في رحلة تستغرق 400 عام للوصول إلى كوكب بروكسيما سنتوري ب، أقرب الكواكب المحتملة للحياة خارج نظامنا الشمسي.

صممت السفينة التي تعمل بمفاعلات اندماج نووي افتراضية، بخمس طبقات متحدة المركز تضم مزارع، ومستودعات روبوتية، وحدائق، ومدارس، ومستشفيات، ومنازل، إضافة إلى صناعات ومرافق أساسية لضمان استمرار الحياة على متنها. كما تشمل مناطق حيوية للحفاظ على التنوع البيولوجي، من الغابات الاستوائية إلى مزارع الميكروبات.

ووفق المخطط، سيخضع الركاب لتدريب صارم قد يمتد إلى عدة أعوام في عزلة بالقارة القطبية الجنوبية قبل الانطلاق، مع إدارة عدد السكان للحفاظ على الموارد، بحيث لا يتجاوز العدد الفعلي 1500 شخص رغم الطاقة الاستيعابية النظرية البالغة 2400.

التصميم من ابتكار فريق يضم جياكومو إنفيليس، فيرونيكا ماجلي، جيدو سبروجيو، نيفينكا مارتينيلو، وفيديريكا كيارا سيربي، الذين حصلوا على جائزة قدرها 5000 دولار. ورغم أن المشروع لا يزال في إطار الخيال العلمي، فإنه يقدم تصوراً عملياً نسبياً لكيفية نجاة البشرية في حال انهيار الحياة على الأرض.