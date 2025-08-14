تسعى كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، منها قوقل ومايكروسوفت وآبل وأمازون وتيك توك، عبر تحالف FIDO Alliance، إلى استبدال كلمات المرور بطرق دخول أكثر أمانًا تعتمد على مفاتيح وصول يتم تفعيلها عبر أجهزة موثوقة باستخدام PIN أو بيانات بيومترية مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، وذلك في ظل تزايد حوادث الاختراق وتسرب بيانات المستخدمين.

ويأتي هذا التحرك بعد اكتشاف باحثين من منصة «سايبر نيوز» في يونيو الماضي قاعدة بيانات ضخمة تضم نحو 16 مليار اسم مستخدم وكلمة مرور من ملفات مخترقة. وأوضح خبراء الأمن أن كلمات المرور غالبًا ما تكون ضعيفة أو معاد استخدامها، ويمكن اختراقها خلال ثوانٍ، فضلًا عن سهولة تسريبها عند تخزينها بشكل غير آمن.

ورغم المزايا الأمنية لمفاتيح الوصول، يؤكد مختصون أن الانتقال الكامل إليها يواجه عقبات، منها صعوبة إعادة الضبط في حال فقدان الجهاز الموثوق أو نسيان الـ PIN، إضافة إلى أن كثيرًا من المواقع لا تزال تعتمد كلمات مرور بسيطة.

وكان مسؤولون في «مايكروسوفت» أعلنوا أواخر العام الماضي أن «عصر كلمات المرور يقترب من نهايته»، فيما بدأت بعض الخدمات منذ مايو 2025 تقديم بدائل آمنة بشكل افتراضي، في خطوة تعكس تحولًا متسارعًا في أسلوب حماية الحسابات الرقمية.