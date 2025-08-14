رصد علماء الفلك جسراً ضوئياً هائلاً بطول مليون سنة ضوئية يربط بين مجرتين في مجموعة Abell 3667، على بُعد نحو 700 مليون سنة ضوئية من الأرض، في مشهد يُظهر عملية نقل بطيئة للنجوم من مجرة إلى أخرى.



الدراسة، المنشورة في مجلة The Astrophysical Journal، وصفت الاكتشاف بأنه المرة الأولى التي يُعثر فيها على هيكل بهذا الحجم في مجموعة مجرات محلية.

تم الكشف عن الجسر، المكوّن من نجوم شاردة انفصلت عن مجرة بفعل قوى الجاذبية الناتجة عن اندماج المجرات، عبر دمج 28 ساعة من الملاحظات الملتقطة على مدى سنوات باستخدام كاميرا الطاقة المظلمة في تشيلي. ويربط الجسر بين المجرة القرصية IC 4965 ومجرة قنديل البحر JO171، التي تُفقد غازها ونجومها أثناء تغلغلها في العنقود، تاركة ذيولاً مضيئة خلفها.

ويُعد هذا الضوء الخافت دليلاً مهماً، إذ إن توزيعه يُحاكي توزيع المادة المظلمة، ما يمنح الباحثين أداة غير مباشرة لرسم خريطة لما لا يمكن رؤيته. كما يُمثل الجسر «سجلّ جريمة جاذبية» يوثق أحداث الاصطدام ومراحله. ويتوقع العلماء أن يساهم مرصد فيرا سي. روبين، المقرر تشغيله خلال عام أو عامين، في اكتشاف المزيد من هذه الظواهر النادرة، حيث تبقى مشاهدة المجرات متلبسة بسرقة نجوم بعضها البعض أمراً غير معتاد في علم الفلك.