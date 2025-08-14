أعلنت شركة باربي إطلاق دمية جديدة للاعبة التنس الأمريكية فينوس وليامز ضمن مجموعة «النساء الملهمات»، تكريمًا لمسيرتها الرياضية ونشاطها في مجال الدفاع عن المساواة في الأجور.

وستظهر الدمية، التي تصدر بعد يومين، مرتدية زيها الأبيض الذي ارتدته أثناء فوزها ببطولة ويمبلدون عام 2007، مع عقد يتوسطه حجر كريم أخضر، وسوار معصم، ومضرب وكرة تنس، لتجسد لحظة فوزها بخامس لقب في البطولات الأربع الكبرى من أصل سبعة ألقاب كبرى حققتها.

وسيتم طرح الدمية بسعر تجزئة مقترح يبلغ 38 دولارًا. وكانت شركة باربي قد طرحت في مايو 2024 دمية لوليامز ضمن مجموعة كرمت تسع رياضيات رائدات، ضمن احتفالات الشركة بالذكرى الـ65 لتأسيسها.