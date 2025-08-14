أثارت صور لأرانب في مدينة فورت كولينز بولاية كولورادو الأمريكية، تظهر عليها طفرات على شكل قرون، ضجة واسعة وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عليها البعض أسماء مثل «أرانب فرانكشتاين»، و«الأرانب الشيطانية».

وأكد خبراء الحياة البرية أن هذه الطفرات ليست نتيجة لتجارب علمية أو تحورات خارقة، بل تعود إلى فايروس «الورم الحليمي» الشائع نسبيًا بين الأرانب، والذي يسبب نموًا يشبه الثآليل على وجوهها. وأوضح الخبراء أن الفايروس لا يشكل أي خطر على البشر أو الحيوانات الأليفة.

وقالت متحدثة باسم هيئة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو إن الهيئة تلقت بلاغات عن الأرانب المصابة في فورت كولينز، مشيرة إلى أن ظهور الأرانب المصابة بالفايروس ليس نادرًا، خصوصًا خلال الصيف، عندما تنشط البراغيث والقردان التي تنقل العدوى.

يذكر أن الفايروس تم اكتشافه منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وكان مصدر إلهام لأسطورة «الجاكالوب» في أمريكا الشمالية، كما ساهم في أبحاث علمية حول العلاقة بين الفايروسات وسرطان عنق الرحم.