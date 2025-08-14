حذرت شركة كوداك في تقريرها الأخير من وجود «شكوك جوهرية» بشأن قدرتها على الاستمرار في العمل، مشيرة إلى أنها لا تملك تمويلاً ملتزماً أو سيولة كافية لسداد ديونها المستحقة البالغة نحو 500 مليون دولار، وفق ما نقلته شبكة CNN. وجاء التحذير خلال مكالمة أرباح مع المستثمرين، في تذكير بأزمة مشابهة عام 2012 عندما أعلنت الشركة إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي.

تاريخياً، كانت كوداك رائدة في صناعة التصوير الفوتوغرافي، بل وكانت أول من سوق كاميرا رقمية عام 1975، لكنها أخفقت في استثمار هذا الابتكار لمواكبة التحول الرقمي الذي أطاح بمبيعات الأفلام والكاميرات التقليدية مع بداية الألفية. ويرى محللون أن الشركة كان بإمكانها محاكاة نموذج منافستها فوجيفيلم، التي نجحت في التحول إلى الكاميرات الرقمية مع استمرار إنتاج الأفلام، أو الاستفادة من تجربة شركات مثل بولارويد التي أعادت ابتكار نفسها.

ورغم استمرار الطلب على منتجات بعض العلامات المنافسة مثل فوجيفيلم، لايكا، كانون، ونيكون، فإن كوداك تواجه الآن معركة مالية شرسة للبقاء، وسط تحديات هيكلية عميقة في سوق التصوير العالمي.