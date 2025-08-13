كشف علماء بريطانيون عن كبسولة طبية مبتكرة يمكنها الكشف المبكر عن سرطان المريء، وهو مرض قاتل غالباً ما يُشخَّص في مراحله المتأخرة. الكبسولة تحتوي على كاميرا صغيرة مرتبطة بسلك رفيع، تُبتلع بسهولة، وتلتقط صوراً عالية الدقة لبطانة المريء خلال دقائق.



وأوضحت الدراسة، التي أجريت في جامعة كامبريدج، أن التقنية أثبتت دقة عالية في رصد التغيرات ما قبل السرطانية مقارنة بالمنظار التقليدي، لكنها أقل تكلفة وأيسر استخداماً. هذا الابتكار يمكن أن يحدث تحولاً في فحوصات المرضى المعرضين لخطر مرتفع، مثل المصابين بمرض الارتجاع المعدي المريئي المزمن أو مريء باريت.



وأكد الباحثون أن الكبسولة قادرة على الكشف عن التغيرات الدقيقة التي قد لا تُرى بالعين المجردة، ما يزيد من فرص التدخل المبكر والعلاج الناجح. ويُتوقع أن تسهم هذه التقنية في تقليل أعداد الوفيات، إذا تم تبنّيها على نطاق واسع ضمن برامج الفحص الروتيني.



كما أشار الفريق إلى أن المرضى الذين جربوا الكبسولة وصفوا الإجراء بأنه مريح وغير مؤلم، ما قد يزيد من تقبّل الجمهور لهذا النوع من الفحوصات.

• كشف مبكر

• كاميرا دقيقة

• فحص مريح