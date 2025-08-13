لم يفقد البريطاني جيمس هاولز، البالغ من العمر 39 عامًا، الأمل في استعادة ثروة هائلة تقدر بـ 950 مليون دولار، تمثل قيمة محفظة عملات بيتكوين ضاعت منه قبل 12 عامًا بعد أن ألقى بالخطأ قرصًا صلبًا يحتوي عليها في القمامة. وتعود القصة إلى عام 2013 حينما تخلص من القرص خلال تنظيف مكتبه، لينتبه لاحقًا إلى أنه كان يحوي مفاتيح الوصول لمحفظة البيتكوين الخاصة به.



منذ ذلك الوقت، يسعى هاولز لاستعادة القرص من مكب نفايات في مدينة نيوبورت بويلز، لكن السلطات رفضت طلباته المتكررة للحفر، مبررة ذلك بالمخاوف البيئية والتكلفة العالية للعملية.



رغم ذلك، عرض تمويل عملية البحث بنفسه، ووضع خططًا للاستعانة بفريق من الخبراء والروبوتات المتخصصة، إلا أن الموقف الرسمي لم يتغير. قصة هاولز تحولت إلى قضية إعلامية تثير الجدل حول مصير العملات الرقمية المفقودة، ومخاطر فقدان البيانات الحساسة.



ويؤكد هاولز أنه لن يتخلى عن محاولاته حتى استعادة القرص أو استنفاد كل الخيارات الممكنة.

• بيتكوين مفقود

• مكب نفايات

• أمل مستمر