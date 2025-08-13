أعلن مضيفو طيران شركة «إير كندا»، ممثلين بنقابة موظفي القطاع العام الكندية، عزمهم تنفيذ إضراب عن العمل بدءًا من السبت القادم، وهو أقرب موعد قانوني مسموح به وفقًا للقوانين العمالية الكندية، وذلك بعد فشل المفاوضات بين النقابة وإدارة الشركة حول قضايا رئيسية تتعلق بتحسين الأجور، ظروف العمل، والتعويض عن الساعات غير المدفوعة.





ووفقًا لتقارير «راديو كندا»، أبلغت النقابة الشركة رسميًا بقرار الإضراب، حيث من المقرر أن يبدأ في الساعة 12:58 صباحًا بتوقيت شرق كندا يوم السبت، حيث يمثل هذا الإضراب تهديدًا بتعطيل خطط السفر لآلاف الركاب، خصوصا مع اقتراب موسم السفر المزدحم.

وأشار الاتحاد إلى أن «إير كندا» توقفت عن إجراء حوار بنّاء حول قضايا مثل الأجور وساعات العمل غير المدفوعة، مما دفع أعضاء النقابة إلى اتخاذ هذا القرار، ويطالب مضيفو الطيران، الذين يزيد عددهم على 10,000 موظف في «إير كندا» وفرعها منخفض التكلفة «روج»، بزيادات في الأجور تتماشى مع معدل التضخم وقيمة السوق، بالإضافة إلى تعويض عن المهام غير المدفوعة مثل فحوصات السلامة الإلزامية ومساعدة الركاب قبل وبعد الرحلات.

ووفقًا للنقابة، يتقاضى المضيفون حاليًا راتبًا شهريًا يبلغ نحو 1,951.30 دولار كندي، وهو مبلغ تعتبره النقابة غير كافٍ لتغطية تكاليف المعيشة، وفي نهاية يوليو الماضي، صوّت 99.7% من أعضاء النقابة (بمشاركة 94.6%) لصالح الإضراب، مما يعكس الإجماع الكبير على ضرورة تحسين ظروف العمل.

من جانبها أعلنت «إير كندا» وصول المفاوضات إلى «طريق مسدود»، وأصدرت إشعارًا بإغلاق محتمل لعملياتها بدءًا من 16 أغسطس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، كما رفضت النقابة اقتراح الشركة باللجوء إلى التحكيم الملزم.

وحذرت الشركة من أن الإضراب قد يؤدي إلى إلغاء رحلات جوية واسعة النطاق، مع إخطار العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية في حال إلغاء الرحلات، مع ضمان استرداد كامل المبالغ.