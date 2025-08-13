ضرب إعصار بودول جنوب تايوان، اليوم (الأربعاء)، حاملًا رياحًا بلغت سرعتها 191 كم/ساعة (118 ميلًا/ساعة)، مخلفًا شخصًا مفقودًا و33 إصابة، وتسبب في إغلاق واسع النطاق للجزيرة وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وتتعرض تايوان بشكل متكرر للأعاصير، خصوصا على ساحلها الشرقي الجبلي المطل على المحيط الهادئ.

ووصل الإعصار إلى مدينة تايتونغ الجنوبية الشرقية نحو الساعة الواحدة ظهرًا (0500 بتوقيت غرينتش)، ثم اجتاز الطرف الجنوبي للجزيرة وتوجه نحو مضيق تايوان بعد ثلاث ساعات، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى الساحل الجنوبي للصين في وقت متأخر من الأربعاء أو الخميس، مما يؤثر على مقاطعتي فوجيان وغواندونغ، حسبما ذكرت قناة CCTV الصينية.

وأعلنت تسع مدن ومقاطعات تايوانية، بما في ذلك مدينتا كاوشيونغ وتاينان الجنوبيتان، تعليق العمل والدراسة، اليوم.

وفي العاصمة تايبيه، مركز الأسواق المالية في تايوان، هبت رياح قوية دون أن تؤثر بشكل كبير على المدينة.

وتم إجلاء أكثر من 5500 شخص قبل وصول الإعصار، خصوصا أولئك الذين تضررت منازلهم جراء إعصار سابق في يوليو، والذي تسبب في أضرار كبيرة لشبكة الكهرباء على الساحل الغربي للجزيرة.

كما أُلغيت جميع الرحلات الداخلية، وعددها 252 رحلة، إلى جانب 155 رحلة دولية، وفقًا لوزارة النقل.

وأعلنت شركتا الطيران الرئيسيتان في تايوان، تشاينا إيرلاينز وإيفا إير، إلغاء رحلات من كاوشيونغ وبعض الرحلات من مطار تاويوان الدولي الرئيسي.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية هطول أمطار تصل إلى 600 ملم (24 بوصة) في المناطق الجبلية الجنوبية خلال الأيام القادمة.

وكانت بعض المناطق الجنوبية قد شهدت هطول أمطار خلال أسبوع واحد هذا الشهر تتجاوز معدل سنة كاملة، مما تسبب في انزلاقات أرضية وفيضانات واسعة النطاق، وأسفر عن وفاة أربعة أشخاص.