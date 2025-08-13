10
أعلنت شركة OpenAI أنها لن تقوم بعد الآن بإزالة النماذج القديمة من ChatGPT دون سابق إنذار، بعد موجة كبيرة من ردود الفعل الغاضبة تجاه استبدال نموذج GPT-4o بالإصدار الجديد GPT-5.

وقال نيك تورلي، رئيس ChatGPT: «علينا أن نمنح المستخدمين مستوى من القدرة على التنبؤ عند حدوث تغييرات كبيرة». وأضاف أن العديد من المستخدمين أظهروا تعلقًا شخصيًا بنموذج GPT-4o، وأن إزالة الخيارات فجأة أثارت استياء واسعا.

وأوضح تورلي أن الهدف من تحديث GPT-5 هو تحسين تجربة المستخدم وجلب ميزات جديدة، لكنه شدد على أن الشركة تعمل على دمج ما سماه «دفء» GPT-4o في النسخة الجديدة، لتقليل أثر الانتقال على المستخدمين العاديين.

يذكر أن GPT-4o ظل الخيار الافتراضي لمعظم مستخدمي ChatGPT، البالغ عددهم نحو 700 مليون أسبوعيًا، قبل إطلاق GPT-5، ما جعل فقدانه المفاجئ بمثابة صدمة للبعض على منصات مثل Reddit، حيث وصف بعض المستخدمين الانتقال بأنه «فقدان صديق مقرب».

