أعلن إيلون ماسك أن شركته xAI ستتخذ إجراءات قانونية ضد Apple، متهمًا الشركة الأمريكية بالتلاعب بتصنيفات التطبيقات في متجر App Store لصالح منافسي الذكاء الاصطناعي. وأوضح ماسك في سلسلة منشورات على منصة X أن Apple تمنع تطبيقات X وروبوت الدردشة Grok من الظهور في قائمة التطبيقات الموصى بها، ما يعد -بحسبه- «انتهاكًا لقوانين مكافحة الاحتكار».

وأشار ماسك إلى أن تطبيق X هو التطبيق الإخباري الأول عالميًا، فيما يحتل Grok المرتبة الخامسة بين جميع التطبيقات، متسائلًا عن سبب عدم إدراجهما ضمن قسم «الضروريات» في المتجر. ولم يقدم ماسك أي دليل ملموس على مزاعمه، ولا يتضح حتى الآن ما إذا كان قد رفع الدعوى رسميًا.

من جانبها، أكدت Apple أن متجر التطبيقات «مصمم ليكون عادلاً وخاليًا من التحيز»، مشيرة إلى أن التوصيات تخضع لمعايير موضوعية وتعتمد على مخططات بيانية وخوارزميات وقوائم مختارة بعناية من خبراء.

يأتي هذا النزاع في سياق صراع مستمر بين ماسك وOpenAI وApple، حيث سبق لماسك تهديده بحظر أجهزة Apple في شركاته إذا تم دمج تقنيات OpenAI مع أنظمة التشغيل الخاصة بها، كما أثارت بعض التقارير السابقة شبهات حول تعديل خوارزميات X بعد استحواذه عليها لتعزيز منشوراته.