فاز نموذج الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي أو 3» بلقب أفضل لاعب شطرنج في بطولة الذكاء الاصطناعي، بعد أن تغلب على روبوت «غروك» في المباراة النهائية. ويُعد هذا الفوز ملفتًا نظرًا لاعتماد «شات جي بي تي» على النسخة القديمة من النموذج، بينما شارك «غروك» بالنسخة الأحدث «غروك 4».

وجاء نموذج «جيميناي» التابع لشركة غوغل في المركز الثالث بعد فوزه على نموذج آخر من «أوبن إيه آي». ورغم الأداء المتميز لـ«غروك» خلال البطولة، إلا أن بعض الأخطاء في المباراة النهائية مكنت «شات جي بي تي» من الانتصار دون أي هفوات، حسب ما أكد الغراند ماستر هيكارو ناكامورا معلق المباراة.

وأشار إيلون ماسك، صاحب «غروك»، إلى أن نجاح النموذج في الوصول إلى النهائي كان عرضًا جانبيًا غير مقصود، إذ لم تركز الشركة على تدريبه خصيصًا على الشطرنج، وفق تغريدة على منصة إكس.

واستمرت البطولة التي أقيمت على منصة «كاغل» التابعة لقوقل، ثلاثة أيام وشارك فيها 8 نماذج ذكاء اصطناعي من شركات مثل «آنثروبيك» و«ديب سيك» و«مون شوت». ويعد الشطرنج لعبة مثالية لاختبار قدرات الذكاء الاصطناعي على التخطيط والتفكير الإستراتيجي، كما هو الحال في لعبة «غو» الصينية التي طورت لها قوقل نموذج «ألفا غو» الشهير.

يذكر أن «ألفا غو» أثار ضجة عالمية بعد هزيمة بطل كوريا الجنوبية عام 2019، ما دفعه إلى اعتزال اللعبة، مؤكدًا أن النموذج كان لا يُقهر.