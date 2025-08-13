كشفت آبل عن نظام التشغيل «آي أو إس 26» في مؤتمرها السنوي للمطورين، مسلطة الضوء على الواجهة الجديدة «ليكويد غلاس»، لكن النسخة التجريبية كشفت عن مزايا إضافية لم تُعلن رسميًا، أبرزها «وضع الطاقة التكيفي» الذي يحسن استهلاك البطارية عبر تعديل أداء الهاتف تلقائيًا بناءً على نمط الاستخدام، مثل خفض إضاءة الشاشة أو تعطيل مزايا غير مستخدمة. الميزة حصرية لهواتف «آيفون 15 برو» أو أحدث وتتطلب تفعيلًا يدويًا.

كما أضاف النظام خاصية جديدة في «كار بلاي» تتيح بث مقاطع الفيديو مباشرة من أي هاتف داخل السيارة دون اقتران كامل، بشرط دعم الشركة المصنعة. وفي جانب الملحقات، سيعرض النظام تنبيهات لحالة شحن سماعات «آيربودز» بمختلف إصداراتها، سواء للتذكير بإعادة الشحن أو تأكيد اكتماله.

ومن المزايا التي طال انتظارها، أصبح بإمكان المستخدمين تعيين أي ملف صوتي كنغمة رنين، سواء من تطبيق التسجيل الصوتي أو الملفات، بخطوات بسيطة عبر خيار المشاركة.