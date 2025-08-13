بعد أكثر من ستة عقود على اختفائه، عُثر هذا العام على رفات الباحث البريطاني دينيس بيل، الذي فقد خلال مهمة علمية في القارة القطبية الجنوبية عام 1959، وأعيدت بقاياه إلى عائلته بعد أن كشفها ذوبان الجليد، بحسب ما أعلنت هيئة «بريتيش أنتاركتيك سورفيه»، الإثنين.

وكان عالم الأرصاد الجوية دينيس بيل قد سقط في شق جليدي بجزيرة الملك جورج، وهي كبرى جزر أرخبيل شيتلاند الجنوبية، في 26 يوليو 1959، حين كان يبلغ من العمر 25 عاماً. وأوضحت الهيئة أن فريقاً من العلماء البولنديين عثر على رفاته هذا العام، بعدما طفت على السطح بين الصخور نتيجة تراجع الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية.

وانضم بيل في عام 1958 إلى هيئة «فيدس» FIDS – التي سبقت تأسيس «بريتيش أنتاركتيك سورفيه» – كعالم أرصاد جوية، بعد إتمام خدمته العسكرية في سلاح الجو الملكي البريطاني، وتم إلحاقه بقاعدة «أدميراليتي باي» البريطانية في جزيرة الملك جورج، وكان من المقرر أن يمضي عامين. في ذلك الوقت، كان 12 رجلاً يديرون القاعدة المحاطة بالجبال والمياه المغطاة بالجليد طوال تسعة أشهر من السنة.

وفي 26 يوليو 1959، وأثناء شتاء النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، خرج دينيس مع ثلاثة رجال آخرين برفقة كلاب الزلاجات لإجراء مسوحات على نهر جليدي. وخلال المهمة، خلع زلاجاته لمساعدة الكلاب على التقدم، فسقط في صدع جليدي. وتمكّن رفاقه من العثور عليه وربطه بحبل لرفعه، لكن الحبل انقطع تحت وطأة الثقل، ما أدى إلى سقوطه مجدداً ووفاته، وفق رواية زملائه.

وفي يناير الماضي، عثر علماء من قاعدة بولندية في جزيرة الملك جورج على رفاته وأغراض أخرى تعود له. وتم تأكيد هويته بعد مقارنة عينات من حمضه النووي مع عينات مأخوذة من شقيقه وشقيقته.

وقال ديفيد بيل، شقيق الراحل، في بيان صادر عن الهيئة: «أنا وأختي فاليري صُدِمنا عندما أُبلغنا بالعثور على شقيقنا دينيس بعد 66 عاماً». من جانبها، أشارت مديرة الهيئة البروفيسورة جاين فرانسيس إلى أن «دينيس كان من بين الذين أسهموا في المراحل الأولى من استكشاف القارة القطبية الجنوبية وأبحاثها، في ظل ظروف شديدة القساوة».