تواجه دول البحر الأبيض المتوسط، بما فيها إسبانيا والبرتغال واليونان وتركيا ودول البلقان، حرائق غابات مدمرة، اندلعت، اليوم (الثلاثاء)، وسط موجة حر شديدة رفعت الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية في أنحاء أوروبا.

يعزو العلماء تفاقم هذه الحرائق إلى الاحتباس الحراري، الذي يجعل صيف المنطقة أكثر حرارة وجفافاً، ما يؤدي إلى حرائق تتحول أحياناً إلى دوامات نارية.

في البرتغال، عبّر رئيس بلدية محلية، ألكسندر فافايوس، عن قلقه قائلاً: «نحن نحترق أحياء، وهذا لا يطاق»، بينما يحتدم ثلاثة حرائق في مناطقه.

وفي ضواحي مدريد، تسبب حريق في وفاة رجل يعمل بإسطبل خيول، وامتد إلى منازل ومزارع قبل احتوائه.

وفي ألبانيا، لقي شخص مصرعه في حريق، بينما يُشتبه أن عاملاً هنغارياً توفي بسبب الإجهاد الحراري في كتالونيا، وفي مونتينيغرو قُتل جندي وأصيب آخر إثر انقلاب شاحنة مياه خلال عمليات الإطفاء.

وفي طريفة بجنوب إسبانيا، سجّل الشيف الشهير خوسيه أندريس لقطات لألسنة اللهب فوق القرى، حيث أُجلي أكثر من 2000 شخص بسبب حريق نشب في غابات الأوكالبتوس والصنوبر، واستُخدمت مروحيات لإخماده بمياه البحر.

وأصدرت دول مثل ألبانيا وإسبانيا وإيطاليا تحذيرات من الحرارة، حيث بلغت درجات الحرارة 44 درجة مئوية في إسبانيا، مع رياح قوية وأمطار شحيحة، ما زاد من مخاطر الحرائق.

وفي إسبانيا، وضعت وزارة الداخلية قواتها في حالة تأهب، ويساند 1000 جندي جهود الإطفاء، بينما أوقفت حركة القطارات بين غاليسيا ومدريد، وفي كاستيا وليون، قاتل 1200 إطفائي 32 حريقاً، مع إجلاء الآلاف. وفي حادثة صادمة، أُلقي القبض على إطفائي في أفيلا بعد اعترافه بإشعال حريق لكسب دخل إضافي.

وفي البرتغال، يواجه 1300 إطفائي بدعم 16 طائرة، ثلاثة حرائق كبيرة، أحدها مستمر منذ 10 أيام.

وفي ألبانيا، دمرت الحرائق غابات وأراضي زراعية، بينما دعمت القوات المسلحة الإطفاء بمروحيات وجنود. وفي مونتينيغرو تم احتواء حريق قرب بودغوريتسا بدعم دولي. وفي اليونان، أجبرت الحرائق قرى وفنادق سياحية على الإخلاء، بينما استمر حريق في تركيا لليوم الثاني.

وتعاني المنطقة خسائر إنسانية ومادية، وقالت دراغانا فوكوفيتش من مونتينيغرو لـ«رويترز»: «الذكريات التي احترقت لا تُعوّض»، فيما تتلقى الدول المتضررة مساعدات من النمسا وإيطاليا وسلوفينيا عبر آلية الحماية المدنية الأوروبية.