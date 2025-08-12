كشفت التحقيقات في قضية المذيعة والمنتجة المصرية سارة خليفة، المتهمة بتكوين أكبر تشكيل عصابي لترويج وتصنيع المواد المخدرة والمعروفة في مصر باسم «قضية المخدرات الكبرى» عن كارثة جديدة ارتكبتها، وعُثر على مقاطع فيديو بتفاصيلها على هاتفها المحمول.

وأكدت التحقيقات تورط سارة خليفة، في قضية تعذيب شخص والتعدي عليه، وهو عارٍ وهتك عرضه من قبل مجموعة من الأشخاص داخل شقتها السكنية، وتصويره خلال الاعتداء عليه، وإجباره وإكراهه على الاعتراف بوشايته بأحد الأشخاص المتهمين في القضية ذاتها، المعروفة إعلاميا بـ«قضية المخدرات الكبرى»، المتهمة فيها سارة خليفة و27 آخرين.

وأظهرت التحقيقات مع سارة خليفة، أنه جرى فحص الهاتف المحمول الخاص بها، وتبين وجود مقطع فيديو مدته 7:51 دقيقة، ويظهر به أحد الأشخاص مجرداً من ملابسه بداخل غرفة نوم خاصة بمنزل المتهمة سارة خليفة، ويقوم أشخاص مجهولون غير ظاهرين بوجوههم بالمقطع بالتعدي على الشخص العاري وهو ملقى أرضاً وهتك عرضه وإحداث إصابات باستخدام أيديهم وأرجلهم.





كما تم العثور على فيديو آخر في هاتف سارة خليفة، يظهر الشخص العاري ملطخاً بالدماء وبه إصابات عديدة ومتفرقة، ومقطع آخر مدته 13 ثانية يظهر الشخص السابق وصفه مرتدياً ملابس سوداء مقطعة وجالساً على أرضية الغرفة وبه إصابات ظاهرة برأسه، ويظهر صوت سارة خليفة في مقطع الفيديو.

وعثر رجال التحقيق في هاتف المنتجة المتهمة سارة خليفة، على مقطع فيديو مدته 12 ثانية ويظهر به الشخص السابق ذاته بملابس أخرى وبه إصابة بمنطقة الرأس، ويقوم الشخص الموصوف بالحديث أمام الكاميرا بالعبارات التالية: «الكابتن (ف) كان كويس معايا وكان بيديني فلوس وكان بيديني الأكل وأنا رحت أرشدت عليه مقابل 500 ألف جنيه» ثم انتهى المقطع.

وتواجه سارة خليفة اتهامات خطيرة بقيادة تشكيل عصابي مكون من 28 متهماً، بينهم أشخاص من خلفيات متنوعة؛ مقاولون وباعة ومطربو مهرجانات وطبيب شهير، وتنفيذ عمليات منظمة لجلب وتصنيع وتوزيع المخدرات، بما في ذلك مادة «الإندازول كاربوكساميد»، وهي مادة مخدرة مخلّقة مدرجة في الجدول الأول بقانون المخدرات المصري.

وبدأت القضية عندما تلقت أجهزة مكافحة المخدرات معلومات عن نشاط مشبوه مرتبط بسارة خليفة، ما دفع إلى مداهمة شقتين سكنيتين في القاهرة إحداهما تابعة لها، استُخدمتا كمعامل سرية لتصنيع مخدر «البودر» (الحشيش الصناعي)، وأسفرت المداهمات عن ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة والمواد الخام، بلغ إجمالي وزنها 750 كيلوغراماً، ومبالغ مالية.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة تولت سارة خليفة دوراً محورياً في تمويل العمليات الإجرامية والسفر إلى الخارج لتنسيق استيراد المواد الخام من الصين، بالتعاون مع المتهمين الأول والثاني (هاربين خارج مصر)، كما أدارت عمليات التصنيع داخل شقة مستأجرة بالقاهرة، حيث تم خلط المواد بنسب محددة واختبارها على أشخاص للتأكد من مفعولها قبل توزيعها.